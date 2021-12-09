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Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду України: на що підуть 4,3 млрд гривень

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 13:30
Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду України: на що підуть 4,3 млрд гривень Фото: на пенсії додатково виділили 4,3 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік. Розмір доходів та видатків збільшено на 4,3 млрд гривень до 521,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 9 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, з урахуванням коштів, необхідних для виплати пенсій після їх перерахунку в грудні поточного року у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, загальні видатки ПФУ у 2021 році очікуються в обсязі 521,2 млрд грн, із яких на пенсійні виплати необхідно 509,8 млрд грн, що на 4,3 млрд грн більше від запланованого обсягу.

Зростання видатків пов’язане, зокрема, з виконанням судових рішень щодо перерахунків пенсій, призначених відповідно до законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про судоустрій і статус суддів", "Про прокуратуру", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Недостатність коштів для забезпечення виконання цієї норми становить 3,4 млрд гривень.

Крім того, для осіб, які досягай віку 65 років, установлено мінімальну пенсію за віком (за наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років страхового стажу) в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати. Недостатність коштів для забезпечення виконання цієї норми становить 0,9 млрд гривень

Нагадаємо, в жовтні Кабінет міністрів України вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік. Розмір доходів та видатків збільшено на 18,5 млрд гривень.

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