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Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за квартал: як змінилася сума

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 11:04
Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за квартал: як змінилася сума Фото: Середня зарплата для розрахунку пенсій зросла в червні до 14 185 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2021 року, який відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 14,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.

Згідно з даними ПФУ, середня зарплата склала:

  • Квітень 2021 року - 12 561,59 гривень,

  • Травень - 12 660,61 гривень,

  • червень - 14 185,04 гривень,

Таким чином, у червні середня зарплата зросла 14,9% порівняно з березнем (12 349,97 гривень).

Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за квартал: як змінилася сума

Нагадаємо, ПФУ затвердив показник середньої заробітна платня для розрахунку пенсій за 2020 рік у сумі 10 340,35 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата зросла на 12,3%. За 2019 рік цей показник становив 9205,19 гривень.

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