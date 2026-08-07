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ПФУ и подтверждение трудового стажа: что изменится по новым правилам

08:21 07.08.2026 Пт
2 мин
Подтвердить трудовой стаж стало значительно проще, но есть одно условие
aimg Филипп Бойко
Фото: мужчина с трудовой книжкой в руках (Виталий Носач/РБК-Украина)

После вступления нового закона в силу Пенсионный фонд Украины будет обязан самостоятельно проверять данные о страховом стаже граждан в государственных реестрах и помогать в сборе документов в случае их отсутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Новые правила должны упростить процедуру назначения пенсий для людей, которые в результате потеряли документы, работали на уничтоженных предприятиях или не могут самостоятельно подтвердить периоды работы.

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк, если работодатель не уплатил единый социальный взнос, но подал в Пенсионный фонд отчетность о работе человека и выплате заработной платы, этот период должен быть отнесен к страховому стажу.

Отдельным изменением станет помощь Пенсионного фонда гражданам, которые не могут подтвердить свой трудовой стаж из-за потери документов.

По словам Цымбалюка, проблема особенно касается людей, возвращавшихся с временно оккупированных территорий, а также работников предприятий, уничтоженных в результате боевых действий или оставшихся на оккупированных территориях.

"Большое количество бывших работников, вернувшихся с оккупированных территорий или потерявших архивные документы из-за войны, не могут подтвердить стаж своей работы. Этим законом мы обязали Пенсионный фонд помогать людям в поиске необходимых документов", - сказал он.

Первоначально Пенсионный фонд будет проверять информацию в электронных государственных реестрах. Если необходимых данных там не будет, гражданину должны объяснить, какие документы нужно предоставить, и помочь с их сбором.

По словам депутата, новый механизм не будет менять размер пенсионных выплат, однако позволит большему числу людей подтвердить необходимый страховой стаж и реализовать право на пенсию.

Что еще стоит знать о пенсиях в Украине

Некоторые украинцы могут получать специальную прибавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной. В 2026 году она составляет от 596,85 до 908,25 гривен ежемесячно в зависимости от категории получателя.

В Украине также заработал механизм так называемой меценатской пенсии – возможность перечислить деньги напрямую конкретному пенсионеру через портал Пенсионного фонда.

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