ПФУ сократил выплату пенсий украинцам в начале года: когда ждать повышения

Это на 1,6 млрд гривен меньше, чем в декабре 2024 года, когда на выплаты было направлено 63,3 млрд гривен.

По данным ПФУ, на пенсионные выплаты направлено:

через АО "Укрпочта" - 8,8 млрд гривен,

через уполномоченные банки - 52,9 млрд гривен,

Кроме того, ПФУ направил на выплату жилищных субсидий и льгот 5,0 млрд гривен средств государственного бюджета.

Пенсии в 2025 году

В 1 января повышения пенсий не было, поскольку в госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как минимальной пенсии, так минимальной зарплаты, от которой зависят пенсии отдельных категорий.

Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.

В проекте бюджета ПФУ на 2025 году заложен коэффициент индексации на уровне 1,1.

Выплата пенсий

Напомним, ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

В декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысяч меньше, чем год назад.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 875,5 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 747,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 707,7 тысяч, во Львовской области - 669,0 тысяч, в Донецкой области - 611,5 тысяч, человек.

Расходы ПФУ из средств государственного бюджета Украины на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам составили 39,4 млрд гривен. Это на на 11,8% (на 4,2 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.