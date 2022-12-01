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ПФУ показал, как изменились зарплаты украинцев с начала войны

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 08:25
ПФУ показал, как изменились зарплаты украинцев с начала войны Фото: зарплаты упали с начала войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2022 года. Этот показатель согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ .

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

  • январь 2022 года - 14 055,38 гривен
  • февраль 2022 года - 14 133,18 гривен
  • март 2022 года - 13 016,16 гривен
  • апрель 2022 года - 12 081,96 гривен
  • май 2022 года - 12 528,42 гривен
  • июнь 2022 года - 13 957,63 гривен
  • июль 2022 года - 13 499,87 гривен
  • август 2022 года - 12 745,82 гривен
  • сентябрь 2022 года - 13 387,48 гривен

Таким образом, в сентябре по сравнению с февралем зарплата упала на 745,7 гривен. Минимальный уровень был в апреле - 12 081,96 гривен. Между тем, по официальному прогнозу правительства, инфляция в 2022 году составит 29,3%.

Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах в Украине. Так что информация ПФУ - это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время, показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.

Напомним, по данным ПФУ показатель средней заработной платы в 2021 году вырос на 25,5% до 12 993,56 гривен.

По данным Госстата, средняя зарплата за 2021 год выросла на 20,9% до 14014 гривен.

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