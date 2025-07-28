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ПФУ назвал сумму выплаченных украинцами пенсий за июль

Фото: пенсионеры получили пенсии за июль (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным ПФУ, в том числе через "Укрпочту" выплачено 9,3 млрд гривен, через уполномоченные банки - 58,5 млрд гривен.

Сумма не изменилась по сравнению с июнем и с маем, когда также было выплачено 67,8 млрд гривен. В апреле на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значимое повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.

Пенсионеры в Украине

В июне 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333,2 тысячи человек. Это на 14,9 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 495 тысяч. Остальные 1 млн 838,2 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 875,1 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 751,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,3 тысячи, во Львовской области - 671,1 тысячи, в Донецкой области - 605,2 тысячи человек.

 

 

Индексация пенсий

Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел автоматический перерасчет пенсий. Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине.

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 621,12 гривны или на 10,7% до 6 410,17 гривен на 1 июля

Ежегодная индексация является фактически единственным способом повышения пенсий. Других значимых повышений в 2025 году не будет.

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