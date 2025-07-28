ПФУ назвал сумму выплаченных украинцами пенсий за июль

По данным ПФУ, в том числе через "Укрпочту" выплачено 9,3 млрд гривен, через уполномоченные банки - 58,5 млрд гривен.

Сумма не изменилась по сравнению с июнем и с маем, когда также было выплачено 67,8 млрд гривен. В апреле на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значимое повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.

Пенсионеры в Украине

В июне 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333,2 тысячи человек. Это на 14,9 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 495 тысяч. Остальные 1 млн 838,2 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 875,1 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 751,0 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,3 тысячи, во Львовской области - 671,1 тысячи, в Донецкой области - 605,2 тысячи человек.