Что будет с пенсиями в 2023 году и стоит ли ожидать повышения

Украинская власть во время войны фактически заморозила размер социальных расходов, несмотря на инфляцию, которая за два года сократит реальный размер выплат более чем наполовину. Исключение в 2023 году составят пенсии, которые будут проиндексированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бюджетные показатели и решения правительства.

"Мы ввели ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив лишь индексацию пенсии по правилам", - говорится в письме первых лиц Украины руководству МВФ.

Минимальная пенсия

Закон Украины о госбюджете не предусматривает повышения минимальной пенсии в 2023 году. Она составит 2093 гривны. Таким образом, не будет перерасчета доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума.

В мирное время минимальная пенсия у Украины повышалась на прогнозируемый уровень инфляции или больше.

Минимальная зарплата и связанные пенсионные выплаты

В 2023 году минимальная зарплата останется на уровне 6700 гривен. Рост минимальной зарплаты является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. Он устанавливается на 40%.

Индексация пенсий

В правительстве решили провести в 2023 году плановую индексацию пенсий, предусмотренную законодательством. Она пройдет с 1 марта. Пока что на эти цели выделено около 40 млрд гривен.