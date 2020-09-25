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ПФУ назвав суму виплачених пенсій за останній місяць

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 16:53
ПФУ назвав суму виплачених пенсій за останній місяць
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

На пенсії за місяць пішло 39,2 млрд гривень

Пенсійний фонд України 25 вересня 2020 року згідно із затвердженим графіком завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за вересень 2020 року на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що стільки ж, як у серпні та липні 2020 року (39,2 млрд гривень).

ПФУ назвав суму виплачених пенсій за останній місяць

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб. Це пов'язано із зростанням мінімальної заплати з 1 вересня до 5000 гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2020 року склали 299,6 млрд гривень, витрати - 315,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 15,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

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