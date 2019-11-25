ПФУ назвав суму пенсій за місяць

Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

На пенсії направили 35 млрд грн

Пенсійний фонд України 25 листопада завершив фінансування пенсій за листопад 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними відомства, на пенсії за листопад направлено 35,2 млрд грн, що дещо менше, ніж у жовтні (35,3) млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.

Згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України виявив у пенсійних справах українців 150 258 невірних записів. Пенсійний фонд здійснює перевірку актуальності даних про паспортних документах електронних пенсійних справах на підставі інформації Державної міграційної служби.