ПФУ назвав розмір підвищення пенсій з початку року

Зокрема, з 1 січня 2021 року непрацюючим пенсіонерам, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, мінімальну пенсію за віком встановлено в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, (6000 грн х 40% = 2 400 грн). Перерахунок проведено для 2,3 млн осіб, середній розмір підвищення - 350 гривень.

Також з 1 січня військовослужбовцям/військовозобов'язаним, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, розмір пенсії по інвалідності обчислено з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Пенсії перераховано 18 тисяч осіб.

З 1 березня особам, яким виповнилося 80 років і більше, та в яких щомісячний розмір пенсійних виплат, не досягає 10,340 тис. гривень, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 грн. Якщо внаслідок проведеного перерахунку розмір пенсії не досяг 2600 гривень, встановлено доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Перерахунок проведено для 1,4 млн осіб, середній розмір підвищення - 499 гривень.

Також з 1 березня перераховано пенсії, призначені відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" для осіб, які мають страховий стаж не менше 25 років (чоловіки) та не менше 20 років (жінки). Перерахунок проведено для 7,9 млн осіб, середній розмір підвищення - 300 гривень. Планова індексація проведена з коефіцієнтом 1,11. При цьому, мінімальний розмір підвищення - 100 гривень; у осіб, які набули страховий стаж 35 років чоловіки та 50 років жінки, мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижче 2 200 грн.