ПФУ почав виплату пенсій у 2020 році

Пенсійний фонд України 3 січня 2020 року почав фінансування пенсій за поточний місяць. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За даними ПФУ, на пенсії спрямовані перші 8,8 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") заявила, що підвищення пенсійного віку в Україні не є питанням завтрашнього дня, проте воно неминуче.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.