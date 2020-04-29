ПФУ розпочав фінансування травневих пенсій

Пенсійний фонд України 29 квітня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій травня. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, на пенсійні виплати спрямовано перші 689,6 млн грн.

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 24 квітня 2020 року завершив фінансування пенсій за місяць. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 46,7 млрд грн, що на 10,66 млрд грн більше, ніж у березні (36,04 млрд грн).

Відзначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень. Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів. Як зазначила міністр, середній розмір підвищення після індексації становитиме 260 гривень. Найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень.