Pfizer почала тестувати вакцину на дітях до 12 років. Першими стали сестри-близнюки

Компанія Pfizer почала тестувати вакцину проти коронавірусу на дітях у віці до 12 років. Першими учасниками випробування стала пара 9-річних дівчаток-близнят.

Про це пише New York Times.

Відзначимо, згідно з даними клінічних досліджень, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна на 95%.

"Результати випробування очікуються у другій половині року, і компанія сподівається вакцинувати дітей молодшого віку на початку наступного року", - розповів прес-секретар фармкомпанії Шерон Кастільо.

Дітей прищепили в Університеті Дьюка в Північній Кароліні.

Як повідомлялося, 24 березня у Гонконзі призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech. Таке рішення влада країни прийняла після того, як медики виявили дефекти упаковки в одній з партій.

Як писало РБК-Україна, компанія Pfizer почала випробування оральних ліків проти коронавірусу, які повинні зупиняти поширення вірусу в організмі.