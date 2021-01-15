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Pfizer запевнив ЄС, що вчасно поставить дози вакцини в першому кварталі року

Автор: Роман Тверденко

Розробник вакцини від коронавірусу Pfizer вчасно поставить препарат в країни Євросоюзу. Це відбудеться, незважаючи на тимчасове скорочення поставок у Європу.

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Про це заявила виконавчий директор Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Reuters.

У компанії запевнили Євросоюз, що заплановані на перший квартал 2021 року дози вакцини будуть поставлені за графіком.

"Гендиректор компанії Pfizer запевнив мене, що всі гарантовані дози першого кварталу будуть доставлені в першому кварталі", - сказала фон дер Ляйєн.

Раніше повідомлялося, що Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить постачання своєї вакцини проти коронавірусу в Європу. Скорочення поставок пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Також шість країн-учасниць Євросоюзу вважають неприйнятним скорочення постачання вакцин від COVID компанії Pfizer. Відповідний лист направили Єврокомісії уряду Швеції, Данії, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії.

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