Pfizer запевнив ЄС, що вчасно поставить дози вакцини в першому кварталі року

Розробник вакцини від коронавірусу Pfizer вчасно поставить препарат в країни Євросоюзу. Це відбудеться, незважаючи на тимчасове скорочення поставок у Європу.
Про це заявила виконавчий директор Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Reuters.
У компанії запевнили Євросоюз, що заплановані на перший квартал 2021 року дози вакцини будуть поставлені за графіком.
"Гендиректор компанії Pfizer запевнив мене, що всі гарантовані дози першого кварталу будуть доставлені в першому кварталі", - сказала фон дер Ляйєн.
Раніше повідомлялося, що Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить постачання своєї вакцини проти коронавірусу в Європу. Скорочення поставок пов'язане з модернізацією потужностей компанії.
Також шість країн-учасниць Євросоюзу вважають неприйнятним скорочення постачання вакцин від COVID компанії Pfizer. Відповідний лист направили Єврокомісії уряду Швеції, Данії, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії.