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Кілька країн ЄС назвали "неприйнятним" скорочення поставки вакцин Pfizer

Брюссель, П'ятниця 15 січня 2021 17:42
Кілька країн ЄС назвали "неприйнятним" скорочення поставки вакцин Pfizer
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Шість країн-учасниць Євросоюзу вважають неприйнятним скорочення поставок вакцин від COVID компанії Pfizer. Відповідний лист направили Єврокомісії уряди Швеції, Данії, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Pfizer / BionTech повідомила цим країнам про скорочення поставок в найближчі дні.

"Така ситуація є неприйнятною. Це не тільки впливає на заплановані графіки вакцинації, але й знижує довіру до процесу вакцинації", - йдеться в листі.

Єврокомісію закликають тиснути на Pfizer / BionTech щоб "забезпечити стабільність і прозорість своєчасних поставок" вакцин від COVID.

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я Німеччини, Pfizer не зможе доставити законтрактовану кількість вакцини в найближчі три-чотири тижні.

"Міністри охорони здоров'я на федеральному рівні та рівні земель з жалем беруть до уваги це дуже несподіване повідомлення Єврокомісії і Pfizer", - йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини до Європи. Скорочення пов'язане з модернізацією потужностей компанії, і поки невідомо, скільки Pfizer знадобиться часу, щоб повернутися до максимальної продуктивності.

Тим часом у Нідерландах зафіксували близько 100 випадків побічних ефектів від вакцини Pfizer.

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