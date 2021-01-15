ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Pfizer заверил ЕС, что вовремя поставит дозы вакцины в первом квартале года

Автор: Роман Тверденко

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer вовремя поставит препарат в страны Евросоюза. Это произойдет несмотря на временное сокращение поставок в Европу.

Самые читаемые новости

Об этом заявила исполнительный директор Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

В компании заверили Евросоюз, что запланированные на первый квартал 2021 года дозы вакцины будут поставлены по графику.

"Гендиректор компании Pfizer заверил меня, что все гарантированные дозы первого квартала будут доставлены в первом квартале", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Также шесть стран-участниц Евросоюза считают неприемлемым сокращение поставки вакцин от COVID компании Pfizer. Соответствующее письмо направили Еврокомиссии правительства Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса