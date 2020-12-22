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Pfizer і BioNTech перевірять свою вакцину на новий штам коронавірусу

Німеччина, Вівторок 22 грудня 2020 01:13
Pfizer і BioNTech перевірять свою вакцину на новий штам коронавірусу
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Компанії Pfizer і BioNTech перевірять ефективність своєї вакцини від коронавірусу проти нового варіанту вірусу. Ефективність препарату проти нового штаму, ймовірно, буде доведена.

Про це заявив глава BioNTech Угур Шахін в інтерв'ю Bild.

На думку глави компанії, вакцина буде ефективною проти вірусу.

"В найближчі тижні це будуть перевіряти", - розповів Шахін.

Генеральний директор BioNTech повідомив, що, на його погляд, "співпраця з ЕМА (Європейським агентством з лікарських засобів - ред.) було чудовим".

Шахін визнав, що німецька влада допомогла відповісти на низку питань у процесі отримання сертифікації та в підсумку "вдалося прискорити весь процес". Всього, за його словами, компанія має намір виробити понад 1,3 млрд доз вакцини.

Нагадаємо, британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу. Новий штам поширюється швидше за вже відомих, а також нова мутація на 70% заразніша, ніж інші види цього коронавірусу.

Після виявлення нової мутації коронавірусу десятки країн світу закрили кордони з Британією. Деякі країни, крім закриття кордонів з Британією, припинили повідомлення і з іншими країнами, де вже зафіксували нову мутацію.

Вчора Євросоюз дозволив застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Тепер Єврокомісія має дозволити продаж цього препарату в Європі.

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