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Pfizer и BioNTech проверят свою вакцину на новом штамме коронавируса

Германия, Вторник 22 декабря 2020 01:13
Pfizer и BioNTech проверят свою вакцину на новом штамме коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Компании Pfizer и BioNTech проверят эффективность своей вакцины от коронавируса против нового варианта вируса. Эффективность препарата против нового штамма, вероятно, будет доказана.

Об этом заявил глава BioNTech Угур Шахин в интервью Bild.

По мнению главы компании, вакцина будет эффективна против мутировавшего вируса.

"В ближайшие недели это будут проверять", - рассказал Шахин.

Генеральный директор BioNTech сообщил, что, на его взгляд, "сотрудничество с ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам - ред.) было превосходным".

Шахин признал, что германские власти помогли ответить на ряд вопросов в процессе получения сертификации и в итоге "удалось ускорить весь процесс". Всего, по его словам, компания намерена произвести более 1,3 млрд доз вакцины.

Напомним, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса. Новый штамм распространяется быстрее уже известных, а также новая мутация на 70% заразнее, чем другие виды этого коронавируса.

После обнаружения новой мутации коронавируса десятки стран мира закрыли границы с Британией. Некоторые страны, кроме закрытия границ с Британией, прекратили сообщение и с другими странами, где уже зафиксировали новую мутацию.

Вчера Евросоюз разрешил применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Теперь Еврокомиссия должна разрешить продажу этого препарата в Европе.

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