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Близько 30 країн скасовують рейси до Британії через новий штам COVID-19: список

Лондон, Понеділок 21 грудня 2020 12:08
Близько 30 країн скасовують рейси до Британії через новий штам COVID-19: список
Фото: в Британії з'явився новий штам вірусу (freepik)
Автор: РБК-Україна

Про припинення авіаперельотів оголосили в Нідерландах, Бельгії, Франції та інших країнах. Британія інформує Всесвітню організацію охорони здоров'я про дослідження нового штаму, а ВООЗ буде повідомляти суспільству про розвиток ситуації.

Про це повідомляє ВВС.

Представники ВООЗ заявляють, що перебувають в постійному контакті з владою Великобританії в зв'язку з появою на території країни нового штаму вірусу VUI-202012/01, що викликає COVID-19.

За межами Сполученого Королівства дев'ять випадків нового штаму вже виявлені в Данії, один в Нідерландах і ще один в Австралії, повідомили в ВООЗ.

Поки відомо, що мутований вірус поширюється швидше, але вчені не вважають, що він більш смертельний або викликає більш важкі симптоми. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% більш заразним за попередній.

  • Нідерланди вводять заборону на польоти в Британію до 1 січня.
  • Міністр закордонних справ Італії повідомив, що заборона буде введена, але коли і наскільки, невідомо.
  • Бельгія припинила з неділі всі авіарейси з Великобританії принаймні на 24 години.
  • Ірландія з півночі неділі призупиняє повітряне та поромне сполучення з Великобританією попередньо на 48 годин.
  • Франція також на дві доби призупиняє всі пасажирські та вантажні перевезення з Сполученого Королівства.
  • Німеччина перестає приймати авіарейси з Британії з півночі неділі.
  • Австрія готується оголосити про подібні заходи.
  • МЗС Латвії повідомив, що авіасполучення з Британією припиняється з опівночі 21 грудня до 1 січня.
  • В Естонії скасовані авіарейси з опівночі 21 грудня до 1 січня.
  • Швеція також розглядає можливість закриття в'їзду з Великобританії, остаточне рішення про це буде прийнято в понеділок.
  • Ізраїль з неділі попередньо на тиждень закрив повідомлення з Британією, Данією та Південною Африкою - країнами, де виявлені два нові штами коронавірусу.
  • Туреччина призупинила авіасполучення з Великобританією, Данією та Нідерландами на невизначений термін.
  • Швейцарія з півночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) призупинить всі авіарейси до Великобританії і з неї аж до особливого розпорядження.
  • Кувейт закрив авіасполучення на невизначений термін.
  • Саудівська Аравія закрила всі пропускні пункти через кордон, включаючи аеропорти, порти і наземні переходи, на тиждень.
  • Канада припиняє пасажирські авіарейси з Великобританії з 21 грудня на 72 години. Пасажири, які прибули до Канади з Великобританії в неділю, 20 грудня, повинні пройти повторну перевірку, щодо них будуть ретельно перевіряти інформацію про проходження карантину після приїзду.
  • Греція ввела карантин на тиждень для тих, хто прилітає з Великобританії - пасажири, які прилетіли з інших країн, проходять триденний карантин. Міру вводять з 4:00 (6:00 за Києвом) 21 листопада.
  • Чехія також ввела більш жорсткі карантинні обмеження для тих, хто прибуває з Великобританії.
  • Болгарія ввела заборону на польоти з Британії до 31 грудня.
  • Литва призупинила прийом авіарейсів з 21 грудня до опівночі 31 грудня. Польоти з Литви до Великобританії поки не скасовують.
  • Сальвадор тимчасово припинить приймати авіарейси з Британії, ЮАР, Данії та Нідерландів.
  • У Колумбії авіаційне сполучення припиняється з 21 грудня. Всі, хто в останні два тижні відвідували Великобританію і повернуться в Колумбію після 21 грудня, повинні пройти самоізоляцію протягом 14 днів.
  • Марокко призупинило польоти зі Сполученим Королівством з вечора неділі, 20 грудня.
  • Аргентина призупиняє авіасполучення з Британією вранці 21 грудня.
  • Чилі заборонило в'їзд в країну всім іноземцям-нерезидентам, які перебували в Великобританії протягом останніх двох тижнів. Це обмеження буде діяти два тижні з 22 грудня.
  • Іран також закриває авіасполучення з Великобританією на два тижні.

Нагадаємо, голова польського уряду Петро Мюллер повідомив, що Польща з півночі 22 грудня припиняє авіасполучення з Великобританією.

Як повідомило джерело РБК-Україна в уряді, Україна також розглядає можливість обмеження польотів до Британії.

РБК-Україна писало, що новий штам коронавірусу VUI-202012/01 міг з'явитися в Великобританії ще у вересні 2020-го, але активне поширення почалося в середині листопада.

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