ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Pfizer і BioNTech подали в Японії заявку на вакцинацію дітей від п'яти років

Новость на русском →
Японія, Середа 10 листопада 2021 07:22
Pfizer і BioNTech подали в Японії заявку на вакцинацію дітей від п'яти років Фото: Pfizer і BioNTech подали в Японії заявку на вакцинацію дітей від 5 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Консорціум у складі компаній Pfizer і BioNTech подав заявку в МОЗ Японії з метою отримання дозволу на використання вакцини від коронавірусу для дітей від п'яти років. Зараз в країні вакцинація від коронавірусу дозволена для осіб від 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Pfizer Japan.

У заяві Pfizer і BioNTech наголошується, що вони надали дані про застосування препарату свого виробництва для імунізації дітей у віковій групі від п'яти до 11 років і розраховують отримати необхідний дозвіл від японської влади.

Вакцинація в Японії почалася в середині лютого. Першими прищеплювати стали медичних працівників.

12 квітня почалася вакцинація 36 млн жителів старше 65 років, а з липня проводиться імунізація всіх вікових груп - в основному за попереднім записом або на робочих місцях. У країні застосовуються препарати виробництва Pfizer і BioNTech, американської компанії Moderna, а також британсько-шведської AstraZeneca.

Нагадаємо, що Японія планує вакцинувати своїх громадян третьою дозою вакцини від коронавірусу. Всі витрати на себе бере держава.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
DAILY
Перекриття потоків. Чи змогла РНБО перемогти контрабанду в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Перекриття потоків. Чи змогла РНБО перемогти контрабанду в Україні