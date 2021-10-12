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В Японії планують у грудні почати вакцинувати населення від коронавірусу третьою дозою

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Токіо, Вівторок 12 жовтня 2021 20:30
В Японії планують у грудні почати вакцинувати населення від коронавірусу третьою дозою Фото: в Японії планують почати вакцинувати від коронавірусу третьою дозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Японії планує в грудні почати введення третіх доз вакцини від коронавірусу. Витрати на проведення прищепної кампанії візьме на себе держава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"Ми будемо проводити підготовку до того, щоб почати вакцинацію третьою дозою вже з грудня", - цитує агентство прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіду.

Глава уряду додав, що витрати на вакцинацію третьою дозою влади візьмуть на себе і постараються, щоб прищеплювальна кампанія пройшла гладко.

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Японія Вакцинація Коронавірус
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