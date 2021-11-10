Pfizer и BioNTech подали в Японии заявку на вакцинацию детей от пяти лет

Консорциум в составе компаний Pfizer и BioNTech подал заявку в Минздрав Японии с целью получения разрешения на использование вакцины от коронавируса для детей от пяти лет. Сейчас в стране вакцинация от коронавируса разрешена для лиц от 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Pfizer Japan .

В заявлении Pfizer и BioNTech отмечается, что они предоставили данные о применении препарата своего производства для иммунизации детей в возрастной группе от пяти до 11 лет и рассчитывают получить необходимое разрешение от японских властей.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников.

12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей старше 65 лет, а с июля проводится иммунизация всех возрастных групп - в основном по предварительной записи или на рабочих местах. В стране применяются препараты производства Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской AstraZeneca.