ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Pfizer и BioNTech подали в Японии заявку на вакцинацию детей от пяти лет

Новина українською →
Япония, Среда 10 ноября 2021 07:22
Pfizer и BioNTech подали в Японии заявку на вакцинацию детей от пяти лет Фото: Pfizer и BioNTech подали в Японии заявку на вакцинацию детей от 5 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Консорциум в составе компаний Pfizer и BioNTech подал заявку в Минздрав Японии с целью получения разрешения на использование вакцины от коронавируса для детей от пяти лет. Сейчас в стране вакцинация от коронавируса разрешена для лиц от 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Pfizer Japan.

В заявлении Pfizer и BioNTech отмечается, что они предоставили данные о применении препарата своего производства для иммунизации детей в возрастной группе от пяти до 11 лет и рассчитывают получить необходимое разрешение от японских властей.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников.

12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей старше 65 лет, а с июля проводится иммунизация всех возрастных групп - в основном по предварительной записи или на рабочих местах. В стране применяются препараты производства Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской AstraZeneca.

Напомним, что Япония планирует вакцинировать своих граждан третьей дозой вакцины от коронавируса. Все расходы на себя берет государство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны