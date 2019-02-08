Петров: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Петров балотується в президенти як самовисуванець

Дата рождения: 1977 года рождения (42 года)

Партия: самовыдвиженец

Должность: продюсер ООО "Люмпен продакшн"

Семья: женат, есть дочь

Петров на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Петров на выборах 2019. Новости

7 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Владимира Петрова кандидатом на пост президента Украины.

Биография

Политтехнолог и блоггер Владимир Петров родом из Кривого Рога, окончил Криворожский технический университет. Петров работал на телевидении, вел блог в "Живом журнале" под ником Lumpen, а затем "Люмпен-шоу" на YouTube, также Петров запустил YouTube-проект - "Исландия".

Политическая деятельность

2 февраля 2019 года Петров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента Украины, 7 февраля он был зарегистрирован. Петров идет на выборы как самовыдвиженец.

Фото: facebook.com/greatlumpen

Скандалы

Владимир Петров подозревается в организации секс-скандала с участием мужа замглавы Госбюро расследований Ольги Варченко Александра.

Как известно, Петров, а также блоггер Александр Барабошко были задержаны в Киеве в ноябре 2018 года.

Стедентка КПИ Наталья Бурейко на своей странице в Facebook опубликовала "переписку" с Александром Варченко в Tinder, в которой он ей якобы угрожал. Варченко, в свою очередь, все отрицал. Позже Бурейко удалила публикацию и извинилась перед Варченко. Петрова и Барабошко подозревают в организации этого скандала, они были задержаны и согласно решению суда Петрова отправили под домашний арест, а Барабошко вышел под залог в 3 млн гривень.

Фото: Владимир Петров (РБК-Украина, Сергей Гришин)

Кроме того, в октябре 2017 года лидер партии "За життя" Вадим Рабинович обвинял Петрова в организации провокаций.

Семья

Владимир Петров женат, воспитывает дочь.