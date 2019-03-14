Петров готує позов до КСУ про визнання виборів недійсними

Петров виступив за рівні умови для всіх кандидатів

Кандидат в президенты, политтехнолог Владимир Петров готовит иск в Конституционный суд Украины (КСУ) о признании выборов 2019 недействительными. Об этом Петров заявил представителям ОБСЕ, говорится в сообщении кандидата в Facebook.

Представители ОБСЕ спросили у Петрова, не чувствует ли он давление в ходе избирательной кампании и ведении агитации.

"Сказал, что конкретно мне не мешают, потому что боятся, давление чувствую потому что теплеет на улице, а я метеозависимый и поэтому буду отменять результаты в Конституционном суде так как не все кандидаты были обеспечены равными условиями и в принципе выборы узурпированы Аваковым и прочими мусорами", - рассказал Петров представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

На данный момент на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Ранее Петров сообщал о своем желании снять кандидатуру в пользу Петра Порошенко, но передумал.