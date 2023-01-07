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Петросян, Киркоров, Михалков и другие. Украина ввела санкции против артистов из РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 7 января, Украина официально ввела новые санкции против ряда российских артистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ОП отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда россиян.

В список лиц, против которых ввели ограничения, в частности попали:

певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагея Телегина, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Напомним, ранее стало известно, что в пятницу, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

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