Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою

Зокрема, Петрашко задекларував квартиру в Києві майже на 90 квадратних метрів, великий будинок під Києвом на понад 400 квадратних метрів і 1,5 га землі. Крім того, у його дружини, яка є громадянкою Росії, є частка в квартирі в цій країні.

Міністр також задекларував свій наручний годинник швейцарського бренду Vacheron Constantin, а також ювелірні прикраси дружини торгової марки Chopard. При цьому вартість даних предметів не вказано.

Також у його власності є автомобіль Suzuki Vitara S 2016 року вартістю 673 000 гривень, Range Rover Sport 2017 року майже за 2,6 млн гривень, а також Toyota Land Cruiser 200 майже за 2,3 млн гривень.

За місцем попередньої роботи він заробив майже 6,1 млн гривень, а в міністерстві - 534 000 гривень. На рахунках в США у нього понад 827 000 тисяч доларів, готівкою він зберігає 510 000 доларів, 2,35 млн гривень. Його дружина зберігає готівкою ще 395 тисяч доларів і 1,4 млн гривень.