Не Петра и Павла: какой церковный праздник украинцы будут отмечать 12 июля
Традиции меняются, и вместе с ними - календарь праздников. Если раньше 12 июля украинцы привыкли праздновать День Петра и Павла (сейчас дата празднования 29 июня), то теперь, после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, эта дата приобретает новое значение.
РБК-Украина рассказывает, какой именно большой праздник верующие будут отмечать в этот день.
Церковные праздники 12 июля по новому календарю
12 июля по новому стилю верующие будут отмечать следующие церковные события.
День памяти святых мучеников Прокла и Илария
Эти святые являются яркими примерами мужества и верности Христу в период ранних христианских гонений. По преданию, Прокл и Иларий пострадали за свою веру во II веке во времена императора Траяна. Их подвергли жестоким пыткам, чтобы заставить отречься от Христа, но они остались непоколебимыми.
Их жизнь и смерть служат напоминанием о том, какой ценой иногда добывалась свобода вероисповедания, и вдохновляют верующих на стойкость в своих убеждениях.
День памяти преподобного Михаила Малеина
Преподобный Михаил жил в X веке, был игуменом монастыря на горе Малея (близ горы Афон) в Византии. Он происходил из знатного рода, но отказался от светской жизни ради служения Богу.
Михаил Малеин известен своим чрезвычайным аскетизмом, строгими постами и постоянными молитвами. Его духовные подвиги и пример чистой монашеской жизни сделали его почитаемым святым, который учит терпению, смирению и непрерывному стремлению к Богу.
Что нужно знать о новом церковном календаре в Украине
Переход на новоюлианский календарь был инициирован Православной церковью Украины и поддержан Украинской Греко-Католической Церковью с целью отойти от устаревшего юлианского календаря, которым пользуется так называемая Русская православная церковь.
Этот шаг является частью процесса дерусификации и приближения к мировым православным традициям, где большинство поместных церквей уже используют обновленный календарь.
Решение о календарной реформе было принято на Архиерейском Соборе ПЦУ 24 мая 2023 года и утверждено Поместным Собором 27 июля 2023 года. УГКЦ также объявила о переходе на новый календарь для неподвижных праздников с 1 сентября 2023-го.
Этот переход не только изменил даты, но и имеет глубокий символический смысл. Он подчеркивает самостоятельность украинских церквей и их интеграцию в более широкий православный мир, отделяясь от московского патриархата.
Это шаг к единству с большинством христианских церквей мира, которые празднуют Рождество 25 декабря и другие праздники по более точному календарю.
Какие не церковные праздники 12 июля
В субботу, 12 июля, кроме уже упомянутых церковных праздников по новому календарю, в мире в этом году отмечается ряд важных и интересных нецерковных событий. Некоторые из них носят международный характер, другие - национальный.
-
Всемирный день бортпроводника (International Flight Attendant Day). Это профессиональный праздник, посвященный труду бортпроводников, которые обеспечивают комфорт, безопасность и обслуживание пассажиров на борту самолетов. Эта дата чествует их важную роль в авиационной отрасли.
-
Всемирный день рома (World Rum Day). Этот праздник, который отмечается во вторую субботу июля, посвященный многогранной истории, многообразию вкусов и культурному значению рома. Это прекрасная возможность узнать больше об этом напитке и насладиться им (ответственно, конечно!).
-
Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями (International Day of Combating Sand and Dust Storms). Это праздник, побуждающий человечество объединить усилия для противостояния одной из масштабных экологических угроз, которая влияет на климат и здоровье людей.
-
День фьорда (Fjord Day). Этот праздник, который отмечается в скандинавских странах, посвященный уникальной природе фьордов и поощряет активный отдых на их берегах.
-
День бумажного пакета (Paper Bag Day). Это праздник, который может показаться необычным, но он подчеркивает важность использования экологических альтернатив пластиковым пакетам.
При создании материала были использованы источники
- Полный календарь православных праздников на июль
- Какую молитву надо читать 13 июля на важный праздник
- Когда будет пост этим летом и какие даты нужно не пропустить.
При написании материала использовались следующие источники: сайты ПЦУ и УГКЦ, Википедия.