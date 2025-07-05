Не Петра і Павла: яке церковне свято українці відзначатимуть 12 липня

Традиції змінюються, і разом з ними - календар свят. Якщо раніше 12 липня українці звикли святкувати День Петра і Павла (зараз дата святкування 29 червня), то тепер, після переходу ПЦУ і УГКЦ на новоюліанський календар, ця дата набуває нового значення.

Церковні свята 12 липня за новим календарем

12 липня за новим стилем віряни відзначатимуть наступні церковні події.

День пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія

Ці святі є яскравими прикладами мужності та вірності Христу в період ранніх християнських гонінь. За переказами, Прокл та Іларій постраждали за свою віру в II столітті за часів імператора Траяна. Їх піддали жорстоким тортурам, щоб змусити зректися Христа, але вони залишилися непохитними.

Їхнє життя та смерть слугують нагадуванням про те, якою ціною іноді здобувалася свобода віросповідання, і надихають вірян на стійкість у своїх переконаннях.

День пам'яті преподобного Михайла Малеїна

Преподобний Михайло жив у X столітті, був ігуменом монастиря на горі Малея (поблизу гори Афон) у Візантії. Він походив зі знатного роду, але відмовився від світського життя заради служіння Богу.

Михайло Малеїн відомий своїм надзвичайним аскетизмом, строгими постами та постійними молитвами. Його духовні подвиги та приклад чистого чернечого життя зробили його шанованим святим, який вчить терпінню, смиренності та безперервному прагненню до Бога.

Що треба знати про новий церковний календар в Україні

Перехід на новоюліанський календар був ініційований Православною церквою України та підтриманий Українською Греко-Католицькою Церквою з метою відійти від застарілого юліанського календаря, яким користується так звана Російська православна церква.

Цей крок є частиною процесу дерусифікації та наближення до світових православних традицій, де більшість помісних церков вже використовують оновлений календар.

Рішення про календарну реформу було ухвалено на Архієрейському Соборі ПЦУ 24 травня 2023 року та затверджено Помісним Собором 27 липня 2023 року. УГКЦ також оголосила про перехід на новий календар для нерухомих свят з 1 вересня 2023-го.

Цей перехід не лише змінив дати, а й має глибокий символічний зміст. Він підкреслює самостійність українських церков та їхню інтеграцію у ширший православний світ, відмежовуючись від московського патріархату.

Це крок до єдності з більшістю християнських церков світу, які святкують Різдво 25 грудня та інші свята за більш точним календарем.

Які не церковні свята 12 липня

У суботу, 12 липня, окрім вже згаданих церковних свят за новим календарем, у світі цього року відзначається низка важливих та цікавих нецерковних подій. Деякі з них мають міжнародний характер, інші - національний.