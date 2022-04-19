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Росія планувала військове вторгнення в Білорусь, - розвідка

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 12:50
Росія планувала військове вторгнення в Білорусь, - розвідка Фото: РФ готувала вторгнення в Білорусь (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові отримали документи, які свідчать, що Росія планувала військове вторгнення в Білорусь. План розробили після фальсифікації президентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії у нібито континентальну війну з країнами НАТО.

Також російське військове керівництво вигадало легенду "для перегрупування з'єднань та військових частин 1 танкової армії у район виконання завдання".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко створив свій список "недружніх" країн, проте України в ньому немає.

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