ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Петербурзі порушили кримінальну справу за мітингів у підтримку Навального

Автор: Игорь Литвиненко

У Санкт-Петербурзі порушено кримінальну справу за блокування доріг під час акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального в суботу, 23 січня. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що такі дії створили загрозу безпеці громадян".

Популярні новини

Про це повідомляють "РИА Новости".

У МВС зазначили, що 23 січня з 09:30 до 17:00 невідомі перешкоджали руху транспортних засобів і пішоходів у центрі міста.

"Порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання руху в центрі Санкт-Петербурга. Зокрема, масово вийшовши на проїжджу частину Малій Морській вулиці, група громадян створила загрозу безпеці громадян, своїми діями змушуючи водіїв автомобілів застосовувати небезпечні маневри, щоб уникнути наїзду на пішоходів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 23 січня у багатьох російських містах пройшли акції протесту на підтримку Навального. Наймасштабнішими були акції в Москві і Санкт-Петербурзі. В результаті силовики затримали 3,3 тисячі учасників протестів.

Також РБК-Україна писало, що в Кремлі заявили, що в акціях на підтримку Навального брало участь "мало людей".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Санкт-Петербургпротестуголовное дело