У Петербурзі порушили кримінальну справу за мітингів у підтримку Навального

У Санкт-Петербурзі порушено кримінальну справу за блокування доріг під час акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального в суботу, 23 січня. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що такі дії створили загрозу безпеці громадян".

Про це повідомляють "РИА Новости".

У МВС зазначили, що 23 січня з 09:30 до 17:00 невідомі перешкоджали руху транспортних засобів і пішоходів у центрі міста.

"Порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання руху в центрі Санкт-Петербурга. Зокрема, масово вийшовши на проїжджу частину Малій Морській вулиці, група громадян створила загрозу безпеці громадян, своїми діями змушуючи водіїв автомобілів застосовувати небезпечні маневри, щоб уникнути наїзду на пішоходів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 23 січня у багатьох російських містах пройшли акції протесту на підтримку Навального. Наймасштабнішими були акції в Москві і Санкт-Петербурзі. В результаті силовики затримали 3,3 тисячі учасників протестів.

Також РБК-Україна писало, що в Кремлі заявили, що в акціях на підтримку Навального брало участь "мало людей".