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У Росії на протестах за Навального затримали майже 3,3 тисячі учасників

Москва, Неділя 24 січня 2021 09:03
У Росії на протестах за Навального затримали майже 3,3 тисячі учасників
Фото: затримання в Санкт-Петербурзі (fontanka.ru)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 23 січня, в Росії на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали майже 3,3 тисячі осіб. Найбільше - в Москві і Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Так, в російській столиці затримали 1294 людини, в Петербурзі - 489. У Новосибірську затримали 96 осіб, а у Воронежі - 90.

У статистиці також вказані затримання і в окупованому Росією Криму - у Севастополі затримали вісім осіб, у Сімферополі - 12. У цих містах штаб Навального також організував протести.

Нагадаємо, 23 січня у багатьох містах Російської Федерації пройшли масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Пізніше суд відправив його під варту на 30 діб.

При цьому в центрі Москви сталися сутички учасників акцій протесту на підтримку Олексія Навального і поліції.

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