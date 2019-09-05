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Пєсков: телефонна розмова Путіна і Зеленського з обміну не планується

Новини » Політика    05.09.2019 - 16:24
Пєсков: телефонна розмова Путіна і Зеленського з обміну не планується
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Щодо обміну полоненими тривають необхідні контакти

На сьогоднішній день по темі обміну полоненими не планується телефонна розмова президентів - Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні немає в планах розмови Путіна і Зеленського для фіналізації рішення по обміну утримуваними.

"Необхідні контакти по цій темі здійснюються", - додав Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що обмін полоненими з Україною буде досить великим і масштабним. Крім того, він знову підкреслив, що відносини між обома країнами "неминуче нормалізуються".

Сьогодні міністр юстиції Росії Олександр Коновалов заявив, що Російська Федерація в рамках обміну полоненими може передати кілька десятків українців. У той же час він не уточнив точну кількість, а також кого саме передадуть Україні.

Відзначимо, за даними російських ЗМІ, великий обмін полоненими може відбутися вже 7 вересня. Інформацію про можливі терміни початку обміну не підтвердило жодне офіційне відомство України та Росії, також інформацію не підтверджують і незалежні джерела.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путінобмін полоненими
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