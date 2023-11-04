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Песков попытался развеять слухи о двойниках Путина

Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Представитель Кремля Дмитрий Песков снова попытался развеять информацию о двойниках российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

"Сейчас "эксперты" гадают - их (двойников Путина, - ред.) три или четыре, и кого мы видим каждый день - сегодня утром возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому - это третий или четвертый "двойник", непонятно", - сказал Песков.

После чего подчеркнул, что Путин в Российской Федерации якобы только один.

"У нас есть только один Путин", - подчеркнул он.

Двойники Путина

Стоит отметить, что в сети ходит информация о якобы серьезной болезни российского диктатора. Также постоянно сообщают, что Путин избегает выхода в свет, а на публике якобы появляются его двойники.

Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что Путин смертельно болен.

При этом он отмечал, что диктатор имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.

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