Пєсков визнав, що Росії досі не вдалося домогтися своїх цілей в Україні

В інтерв'ю на питання журналістки, чого, на його думку, Путін вже домігся в Україні, Пєсков відповів: "Ну, по-перше, ще ні. Поки не домігся".

Пєсков також заявив, що "спеціальна військова операція" проводилася строго відповідно до заздалегідь встановлених планів і цілей.

Він також зазначив, що Росія завдавала ударів тільки по військових об'єктах, попри численні випадки російських авіаударів по цивільних об'єктах.

Прессекретар Путіна не виключає, що Кремль може вдатися до використання ядерної зброї, якщо Росія зіткнеться з "екзистенціальною загрозою".