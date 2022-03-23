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Пєсков визнав, що Росії досі не вдалося домогтися своїх цілей в Україні

Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, Росія ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В інтерв'ю на питання журналістки, чого, на його думку, Путін вже домігся в Україні, Пєсков відповів: "Ну, по-перше, ще ні. Поки не домігся".

Пєсков також заявив, що "спеціальна військова операція" проводилася строго відповідно до заздалегідь встановлених планів і цілей.

Він також зазначив, що Росія завдавала ударів тільки по військових об'єктах, попри численні випадки російських авіаударів по цивільних об'єктах.

Прессекретар Путіна не виключає, що Кремль може вдатися до використання ядерної зброї, якщо Росія зіткнеться з "екзистенціальною загрозою".

Нагадаємо, Пєсков заявив, що окупація України не входить в плани Російської Федерації.

Раніше Пєсков зазначив, що необхідність зустрічі Путіна з Зеленським залежить від того, яким буде мирний договір.

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Війна Росії проти УкраїниПєсков