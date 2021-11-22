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Вже немає піших патрулів: з поліції Харкова масово звільняються співробітники

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Харків, Понеділок 22 листопада 2021 18:54
Вже немає піших патрулів: з поліції Харкова масово звільняються співробітники Фото: патрульні масово звільняються в Харкові (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Юлія Бойко

За десять місяців 2021 року з патрульної поліції Харкова звільнилися в 1,5 рази більше співробітників, ніж за весь минулий рік. У місті вже немає піших патрулів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Город Х".

Повідомляється, що сьогодні в Харкові пройшло виїзне засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. На ньому голова обласного управління патрульної поліції Олена Стрижах поскаржилася на масові звільнення.

"Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата, і по некомплекту у нас зараз кричуща ситуація. У мене немає піших патрулів. Допомогли купити транспортні засоби і Департамент патрульної поліції, і обласна рада, і міська рада надали фінанси на ремонт транспорту. Ця проблема вирішена. Але у мене немає людей, які будуть їздити в цих машинах", - зазначила вона.

Стрижак не виключає, що вже після нового року працювати буде нікому.

"За 10 місяців звільнилося в півтора рази більше співробітників поліції, ніж за весь попередній рік...З нового року ми зіткнемося з ситуацією, коли буде стояти будівля управління, транспортні засоби, але не буде співробітників поліції", - додала вона.

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