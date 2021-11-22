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Уже нет пеших патрулей: из полиции Харькова массово увольняются сотрудники

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Харьков, Понедельник 22 ноября 2021 18:54
Уже нет пеших патрулей: из полиции Харькова массово увольняются сотрудники Фото: патрульные массово увольняются в Харькове (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Юлия Бойко

За десять месяцев 2021 года из патрульной полиции Харькова уволились в 1,5 раза больше сотрудников, чем за весь прошлый год. В городе уже нет пеших патрулей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Город Х".

Сообщается, что сегодня в Харькове прошло выездное заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На нем глава областного управления патрульной полиции Алена Стрижах пожаловалась на массовые увольнения.

"Престижа профессии нет из-за того, что у нас низкая заработная плата, и по некомплекту у нас сейчас вопиющая ситуация. У меня нет пеших патрулей. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и областной совет, и городской совет предоставили финансы на ремонт транспорта. Эта проблема решена. Но у меня нет людей, которые будут ездить в этих машинах", - отметила она.

Стрижак не исключает, что уже после Нового года работать будет некому.

"За 10 месяцев уволилось в полтора раза больше сотрудников полиции, чем за весь предыдущий год…С нового года мы столкнемся с ситуацией, когда будет стоять здание управления, транспортные средства, но не будет сотрудников полиции", - добавила она.

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