PESEL в Польше для украинцев: кто имеет право и какие документы нужны

Украинцы, которые находятся в Польше из-за войны войны, могут получить номер PESEL и доверенный профиль. Они позволяют пользоваться государственными и медицинскими услугами, получать социальную помощь, а также решать многие официальные вопросы онлайн.
РБК-Украина со ссылкой на Gov.pl рассказывает, кто может оформить PESEL, какие документы для этого нужны и куда обращаться.
Номер PESEL могут получить люди, после 24 февраля 2022 года прибыли в Польшу из Украины или через другие страны в связи с боевыми действиями и:
При этом необязательно въезжать в Польшу прямо из Украины.
PESEL не могут получить украинцы, уже имеющие разрешение на постоянное или временное проживание, статус долгосрочного резидента ЕС, статус беженца, дополнительную или гуманитарную защиту или разрешение на толерантное пребывание.
Также оформление невозможно для тех, кто подал заявление на международную защиту в Польше или заявил о намерении его подать.
Для оформления нужно подготовить:
Если PESEL оформляют для ребенка, нужно также предоставить данные родителей или человека, фактически осуществляющего опеку.
При подаче заявления у заявителя возьмут отпечатки пальцев. Для детей до 12 лет их не принимают.
Вместе с заявлением на PESEL совершеннолетний человек может дать согласие на подтверждение доверенного профиля.
Для этого нужны:
На номер телефона поступит SMS с одноразовым кодом, а на электронную почту - еще один код. После подтверждения профиля человек получит информацию о его создании.
Доверенный профиль позволяет пользоваться многими государственными электронными услугами без личного посещения учреждений.
Заявление нужно подать лично в администрации любой гмины в Польше.
С собой необходимо иметь необходимые документы и фотографию. Услуга бесплатная.
После оформления заявитель получит распечатку с подтверждением предоставления номера PESEL.
Если человек не указал в заявлении желание подтвердить доверенный профиль или его не удалось подтвердить по техническим причинам, это можно сделать отдельно в администрации гмины.
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