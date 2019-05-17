Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку

Перший заступник голови Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook радник голови СБУ Ярослав Антоняк.

Демчина подав у відставку 17 травня.

"Перший заступник голови СБ України генерал-полковник Павло Демчина подав у відставку", - написав Антоняк.

Нагадаємо, НАБУ підготувало першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні. НАБУ змушене було підготувати підозру з тієї причини, що була оприлюднена таємниця досудового слідства.

За даними слідства, в період з 26 квітня 2015 по 31 грудня 2016 року сума придбаних активів і витрат Демчини склала не менше 6,4 млн гривень. Серед іншого, мова йде про купівлю Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz V250, земельних ділянок у передмісті Києва та квартири. У той же час офіційний дохід його і членів його сім'ї склав 2,6 млн гривень, у тому числі з урахуванням продажу автомобіля Jeep Grand Cherokee 4WD. Таким чином, слідство вважає, що законність придбання активів на 3,76 млн гривень не має доказів.

Пізніше суд відмовив ГПУ в наданні доступу до документів Національного антикорупційного бюро і САП у кримінальному провадженні про можливе незаконне збагачення Павла Демчини.