Перший заступник ДБР Бабіков заперечує захист інтересів Януковича

Перший заступник директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заперечує, що як адвокат здійснював захист колишнього Президента Віктора Януковича. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він, як представник адвокатського об'єднання ("Авер Лекс", - ред.), підписав кілька "технічних документів у справах інших адвокатів, які здійснювали захист Януковича.

"Я не уявляв права та інтереси пана Януковича, тим більше, у справах Майдану", - заявив Бабіков.

Бабіков заперечує, що коли-небудь спілкувався з Януковичем і не підписував з ним контракт.

Він також повідомив, що спочатку в. о. директор ДБР Ірина Венедиктова пропонувала йому зайняти посаду радника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Тоді ж голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія різко розкритикував це призначення.

Також повідомлялося, що в разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.