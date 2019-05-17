ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко прийняв відставку Єлісєєва з посади заступника глави АП

Новини » Політика    17.05.2019 - 09:30
Порошенко прийняв відставку Єлісєєва з посади заступника глави АП
Фото: Костянтин Єлісєєв (РБК-Україна)

Вчора Єлісєєв подав президенту прохання про відставку

Президент України Петро Порошенко прийняв відставку Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента. Про це йдеться в указі №231/2019 від 16 травня.

"Звільнити Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента України", - йдеться в тексті указу.

Порошенко прийняв відставку Єлісєєва з посади заступника глави АП

Нагадаємо, вчора Єлісєєв подав у відставку.

"Так, ця інформація (про відставку, - ред.) відповідає дійсності. Сьогодні, коли була оголошена дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. Таким чином я хочу очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика", - сказав він.

Єлісєєв заявив про готовність допомагати своєму наступникові радами і розповісти про пріоритети у роботі на цій посаді.

"Я навіть готовий покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю", - сказав він, додавши, що готовий в міру можливостей допомагати і радити.

Єлісєєв з 15 липня 2015 року обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України.

 

Порошенко підписав указ про заходи для інавгурації Зеленського Порошенко звільнив посла у Фінляндії та Ісландії
Новини України Порошенко ПетроКостянтин Єлісєєв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся