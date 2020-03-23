ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перший тест Меркель на коронавірус виявився негативним

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 18:03
Перший тест Меркель на коронавірус виявився негативним
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель найближчим часом пройде додатковий тест

Перший тест на коронавірус канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним. Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, передає Focus Online.

За його словами, сьогодні Меркель зробили перший тест на коронавірус, інфекція не була виявлена.

"Результат сьогоднішнього тесту негативний", - заявив Зайберт.

Він також додав, що в найближчі дні будуть проведені додаткові тести.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меркель пішла на карантин через контакт з хворим на коронавірус. Зокрема, у лікаря, який нещодавно робив їй щеплення, діагностували коронавірус. Після цього вона прийняла рішення про самоізоляцію.

Також повідомлялося, що в Німеччині заборонять збиратися більше, ніж по двоє, виключення будуть для сімей. До цього через швидке і неконтрольоване поширення коронавірусу в Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Європейського союзу. Також стало відомо, що посольство України в Німеччині зареєструвало вже 2,5 тис. українців, які хочуть повернутися на батьківщину після закриття кордонів.

Україна на цьому тижні може отримати додаткову партію тестів на коронавірус
Новини України ГерманияАнгела МеркельКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся