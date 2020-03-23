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Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 18:03
Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель в ближайшее время пройдет дополнительный тест

Первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель оказался отрицательным. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, передает Focus Online.

По его словам, сегодня Меркель сделали первый тест на коронавирус, инфекция не была обнаружена.

"Результат сегодняшнего теста отрицательный", - заявил Зайберт.

Он также добавил, что в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель ушла на карантин из-за контакта с больным коронавирусом. В частности, у врача, который недавно делал ей прививки, диагностировали коронавирус. После этого она приняла решение о самоизоляции.

Также сообщалось, что в Германии запретят собираться больше, чем по двое, исключения будут для семей. До этого из-за быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса в Германии ввели пограничный контроль со странами Европейского союза. Также стало известно, что посольство Украины в Германии зарегистрировало уже 2,5 тыс. украинцев, которые хотят вернуться на родину после закрытия границ.

Украина на этой неделе может получить дополнительную партию тестов на коронавирус
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