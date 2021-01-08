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В Амстердамі мають намір заборонити продаж легких наркотиків туристам

Амстердам, П'ятниця 08 січня 2021 16:59
В Амстердамі мають намір заборонити продаж легких наркотиків туристам
Фото: Амстердам (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Влада столиці Нідерландів Амстердама має намір заборонити продаж легких наркотиків туристам. В кофешопи будуть пускати тільки жителів країни.

Про це повідомляє NOS.

За останні двадцять років кількість кофешопів в Амстердамі скоротилася з 283 до 166, але попит на легкі наркотики все ж виріс.

Мер Амстердама Фемке Халсема заявила, що це рішення не буде прийнято "завтра". Для початку питання заборони продажу легких наркотиків туристам обговорять у мерії і з представниками бізнесу.

Халсема також називає "реальним ризиком" те, що торгівля вийде на вулицю. При цьому вона вважає, що зміна правил продажу легких наркотиків може поміняти уявлення туристів про місто.

"Нам потрібні туристи, які приїжджають заради багатства і краси культурних установ. А не ті туристи, які приїжджають сюди тільки гуляти напідпитку", - заявила вона.

В Нідерландах поширені так звані кофешопи, які мають дозвіл на продаж марихуани, а також продуктів, що містять її.

Зазначимо, що ідею про заборону продажу легких наркотиків в Амстердамі обговорювалися і раніше. Проте всі вони зводилися до ризику того, що заборона призведе до того, що торгівля переміститься на вулиці і стане незаконною.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах власники ресторанів і кафе звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про закриття закладів.

Крім того, у трьох найбільших містах Нідерландів вперше з початку пандемії ввели масковий режим в магазинах. Також жителям Роттердама, Гааги і Амстердама рекомендували уникнути необов'язкових поїздок між містами.

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