Перший випадок коронавірусу виявили в Полтавській області

Ілюстративне фото (УНІАН)

Протягом декількох днів очікуються результати лабораторного підтвердження

В Полтавській області зафіксували перший випадок коронавірусу, позитивний результат під час проходження експрес-тесту показала мешканка Кременчука. Про це заявив мер Кременчука Андрій Малецький Facebook.

За його словами, на даний момент для підтвердження результату зразки аналізів відправлені в референс лабораторії Києва.

"На жаль, є перший позитивний експрес-тест в Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, останнім часом за кордон не виїжджала. Зараз проводимо всі необхідні заходи і встановлюємо коло осіб, з якими контактувала жінка. Для підтвердження діагнозу направляємо зразки аналізів в референс лабораторії в Києві", - повідомив Малецький.

Також він зазначив, що ще двічі зразки крові пацієнтки протестують у Кременчуці іншими експрес-тестами інших виробників. При цьому офіційні результати будуть відомі лише після лабораторного дослідження у Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що в Сумській області станом на 27 березня лабораторно підтвердили 5 випадків зараження коронавірусом. При цьому один з підтверджених випадків підтвердили у померлої жінки в Конотопі.

Зазначимо, станом на ранок 27 березня в Україні офіційно підтверджено 218 випадків коронавірусу. За минулу добу зареєстрували 62 нових випадки зараження.