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Перший випадок коронавірусу зафіксували на Мальті

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 13:24
Перший випадок коронавірусу зафіксували на Мальті
Ілюстративне фото (freepik)

Інфікованою є 12-річна дівчинка, яка нещодавно повернулася з Італії

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 був підтверджений на Мальті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Malta Today.

За словами міністра охорони здоров'я країни Кріса Ферна, інфікованою є 12-річна дівчинка, яка на початку поточного тижня повернулася з Італії.

Дівчинка разом з батьками та сестрою, після повернення з Риму, були поміщені на карантин. Однак тільки 5 березня у дівчинки з'явилися симптоми коронавірусу.

Нагадаємо, за станом на 6 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 100 тис. осіб. При цьому більшість випадків інфікування було зафіксовано в Китаї - 80 556. Більше тисячі випадків захворювання зареєстровано ще в трьох країнах - Південній Кореї (6593), Ірані (4747) та Італії (3858).

Раніше ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.

Додамо, що на сьогоднішній день тільки у двох країнах ЄС не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом - у Болгарії та на Кіпрі.

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