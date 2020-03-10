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Про перший випадок коронавірусу повідомили ще в одній країні

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 22:30
Про перший випадок коронавірусу повідомили ще в одній країні
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Хвора коронавірусом нещодавно повернулася Ямайку з Великобританії

Міністерство охорони здоров'я Ямайки підтвердило перший випадок коронавірусу в країні 10 березня. Про це повідомляє JamaicaObserver.

Як зазначили в ямайському МОЗ, COVID-19 був зафіксований у жінки, яка 4 березня прибула на острів з Великобританії. 9 березня вона була поміщена з підозрою на коронавірус в лікарню і з того часу знаходиться в ізоляції.

Медики підозрюють, що пацієнтка заразилася під час подорожі до Великобританії.

Нагадаємо, 10 березня про перший випадок коронавірусу повідомили в Демократичній Республіці Конго. Інфікований є громадянином Бельгії.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні, 10 березня, першу смерть від коронавірусу зафіксували в Марокко. В результаті захворювання померла 89-річна мешканка Касабланки.

Відзначимо, в Україні за станом на вечір 10 березня був підтверджений один випадок коронавірусу. Ще 3 березня позитивний результат дав житель Чернівецької області, який нещодавно повернувся з Італії. При цьому всього з підозрою на COVID-19 у Чернівецьку лікарню госпіталізовано 5 осіб.

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