ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія відступила від Києва, щоб продовжити битву на сході й півдні, - Зеленський

Новость на русском →
Середа 06 квітня 2022 19:20
Росія відступила від Києва, щоб продовжити битву на сході й півдні, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація відступила від Київської області, оскільки не змогла боротися з українською армією. Однак, країна-окупант планує зосередити війну на сході й півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

"Вони відійшли тому що у нас потужна армія, або вони відійшли тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге. Перше - вони не витримали, не змогли тиснути на нас більше. А друге, вони дійсно розраховують битися за Донбас, за тимчасово окупований схід України й будуть бої на півдні", - заявив президента.

Війна Росії проти України триває сорок два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Володимир Зеленський
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки