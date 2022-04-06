Росія відступила від Києва, щоб продовжити битву на сході й півдні, - Зеленський

" Вони відійшли тому що у нас потужна армія, або вони відійшли тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге. Перше - вони не витримали, не змогли тиснути на нас більше. А друге, вони дійсно розраховують битися за Донбас, за тимчасово окупований схід України й будуть бої на півдні", - заявив президента.