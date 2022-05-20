Перший вирок російському окупанту в Україні: стало відомо, коли оголосять

У Києві суд оголосить вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну за злочини проти України вже 23 травня. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Так, сьогодні в столиці продовжили суд над російським окупантом під час якого сторона обвинувачення просила покарання для нього у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

"Я хотів би ще раз вибачитися за те, що зробив. Я не відмовляюся і готовий прийняти всі заходи, які будуть" - сказав в останньому слові Шишимарін.

Нагадаємо, під час засідання, дружина загиблого попросила довічне ув’язнення для російського військового. Водночас вона виступила не проти того, аби його обміняли на наших бійців, які сьогодні перебувають на "Азовсталі".

Що відомо про справу

За даними слідчих, 21-річний російський військовий 28 лютого вбив беззбройного мешканця селища Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили ЗСУ.

Так, втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та вкрали його. І вже на ньому з пробитими окупантами ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив телефоном.

Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Перша справа від початку вторгнення Росії

Варто зазначити, що 18 травня Солом'янський суд у Києві почав слухання в справі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна, що стало першою з початку вторгнення Росії в Україну кримінальною справою про військові злочини.

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