У перший день літа водії у Києві перевищили швидкість майже 60 тисяч разів

У патрульній поліції надали статистику порушень правил дорожнього руху (ПДР) водіями у Києві та області за 1 червня. Камери автофіксації зареєстрували майже 60 тисяч перевищень швидкості.

Про це повідомляється у Facebook Патрульної поліції.

Згідно з опублікованою інфографікою, за перший день літа водії порушили швидкість 57 880 разів.

"Наразі відеокамери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками", - зазначили у поліції.

Фото: статистика перевищень швидкості у Києві та області за 1 червня (facebook.com patrolpolice.gov.ua)

Учора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що рекордсменами серед порушників стали водії Mercedes та BMW. Швидкість обох автомобілів була понад 200 км/год.

Нагадаємо, станом на вечір 1 червня у поліції повідомляли про майже вдвічі меншу кількість порушників швидкості.

У Києві та області встановлено близько 50 камер фіксації порушень ПДР, РБК-Україна повідомляло адреси їх розташування.