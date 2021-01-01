Бойовики на Донбасі з початку року вже 6 разів обстріляли позиції ООС

Фото: ООС (РБК-Україна)

В районі проведення операції Об’єднаних сил 1 січня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики вели вогонь в бік українськиї позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського - зі стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники надали відповідь, зазначили в штабі. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, у четвер, 31 грудня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Зазначимо, в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень - у Луганській області.

Крім того, за минулу добу, 30 грудня, бойовики п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.